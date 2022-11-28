Оренда квартири в Києві: що можна зняти за 5 тисяч грн на місяць (фото)

ТСН.ua дізнався, яку квартиру можна орендувати за 5 тисяч гривень.

Унаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та постійних відключень світла ціни на оренду квартир у Києві в жовтні трохи впали.

ТСН.ua за допомогою сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com дізнався, що можна орендувати в столиці, маючи бюджет до 5 тисяч гривень на місяць.

Оголошень про оренду квартир у такому ціновому діапазоні досить багато. Вартість стартує від 4 тисяч, дешевше - тільки оренда однієї кімнати в квартирі, де вже живуть люди.

Також читайте Ціни на оренду квартир у Києві впали через відключення світла

Більшість пропозицій розташовуються у Святошинському районі, в районі станції метро "Нивки" та на Троєщині. Однак є дешеві квартири і в інших районах Києва.

За таку невелику ціну можна зняти житло з меблями та технікою, необхідними для комфортного життя. Серед "вбитих" квартир в оголошеннях зустрічаються варіанти з нещодавно виконаним косметичним ремонтом.

За 4,5 тисячі гривень орендувати пропонують смарт-квартиру площею 18 м² у Святошинському районі. Трохи більшу однокімнатну квартиру, але із старою сантехнікою, можна зняти в Подільському районі на Виноградарі.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Трохи дорожче, за 5 тисяч гривень на місяць, можна зняти однокімнатні квартири на правому та лівому берегах Києва. Наприклад, на Троєщині пропонують житло площею 29 м² із усіма меблями, технікою та газовою плитою.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Варто зазначити, що зекономити на оренді житла можна переїхавши до передмістя Києва. У Бучі, Ірпені та інших містах-супутниках столиці за невелику ціну можна знайти хорошу квартиру в новобудові.

ТСН.ua дізнався, скільки коштує орендувати житло під Києвом, як туди дістатися та де можна відпочити.

Як зміняться ціни на оренду житла восени

Читайте також: