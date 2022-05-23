Оренда квартири в Києві: наскільки впала ціна через війну

Ціна на оренду квартир у Києві через повномасштабну війну в середньому на ринку впала на 38% в гривні.

Про це заявив експерт з нерухомості, маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський в інтерв'ю dev.ua.

За його словами, 50% від довоєнного ринка - це кількість людей, що шукають житло в Києві.

"Ми бачимо, що повертаються. Офіційні джерела навіть просять, щоб не так швидко це робили, тому що інфраструктура ще не повністю відновилась", - розповів він.

Суділковський прогнозує, що в Києві буде певний бум на житло. Ті, хто втратив роботу в Україні, шукатимуть її в столиці, адже тут більш за все грошей, вважає експерт.

"Що стосується киян, які поїхали, то моя особиста думка - майже всі повернуться. Тому що поїхали переважно жінки і діти, а їхні чоловіки залишились. Вони вже хочуть повертатися. Це те, що я бачу за чатиками інвесторів новобудов", - розповів він.

Нагадаємо, через війну в Києві знизилася вартість оренди житла, а от у містах на заході України - зросла. Так, у столиці однокімнатну квартиру можна орендувати за 8-12 тис. грн, тоді як у Львові чи Ужгороді вартість може сягати навіть 2 тис. доларів.

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