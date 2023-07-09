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Оренда квартир у Києві: що буде з цінами у серпні

Оренда квартир у Києві: що буде з цінами у серпні

Ціни на оренду квартир в Києві зростуть / Фото: pixabay.com

Ціни не перевищать показників "довоєнних" часів.

У серпні 2023 року вартість оренди квартир в Києві зросте через наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовку до школи, садочку, зміну місця проживання ближче до навчального закладу.

Про це пише УНІАН з посиланням на аналітиків Bird.

Аналітики підрахували, що 2021 року попит в серпні, в порівнянні з липнем, збільшився в середньому на 18%, у 2022 попри війну – на 16%. 

Як наслідок, за їхніми підрахунками, медіана ціни, тобто найпопулярніша вартість, на оренду квартир в Києві в серпні 2021 року збільшилася на 6%, а у 2022 – на 10%.

"Немає сумнівів, вартість оренди піде вгору і цього сезону. Тож якщо ви планували переїздити, можливо варто це зробити вже зараз, або ближче до кінця осені", – запевняють експерти.

Нагадаємо, в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах. Так, покупець квартири на первинному ринку може реєструвати речові права на житло, що перебуває на етапі будівництва або буде збудовано. 

Зазначимо, що через повномасштабну війну ситуація на ринку оренди квартир в Україні різко змінилася.

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