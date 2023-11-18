Оренда квартир у Києві кардинально здорожчала: скільки тепер коштує житло

Зберігся попит на квартири з гарним ремонтом та низькою ціною.

У Києві за останні три місяці вартість оренди квартир у Києві знизилася на понад 10%. Попит відчутно змінився порівняно з високим сезоном у серпні-вересні.

Про це пише видання Обозреватель, посилаючись на дані дослідження Bird.

За словами ріелторів, найбільший попит мають, наприклад, однокімнатні на Золотих воротах з білими стінами та мінімальною кількістю меблів. Також зберігся попит на квартири з гарним ремонтом та низькою ціною.

Найчастіше шукають квартири з великою вітальнею та спальнею, орендують їх переважно молоді сім'ї. Власне на них через збережений попит і найменше впала ціна за останні три місяці. 30% орендарів шукають проживання із домашніми тваринами та дітьми. А ось оголошень під цей запит на ринку майже вдвічі менше – лише 17,1%.

Як змінилися ціни:

1-кімнатні – 13 000 грн, що на 3,7% менше, ніж у серпні

2-кімнатні – 17 000 грн, що на 10,5% менше, ніж у серпні

3-кімнатні – 28 200 грн, що на 14,5% менше, ніж у серпні

Зазначимо, що до кінця 2023 року на українському ринку нового житла не очікується різкого обвалу цін. Втім, як і їхніх стрибків. За прогнозами, середні коливання вартості квадратних метрів будуть мінімальними – близько 1-1,5%.

Зазначимо, що через повномасштабну війну ситуація на ринку оренди квартир в Україні різко змінилася.

Нагадаємо, у Києві за 230 млн грн продають 5-кімнатну квартиру з ліфтом всередині. В оголошенні про продаж, зазначається, що унікальність квартири - це огляд на 280 градусів, завдяки широким панорамним вікнам і кільком терасам.

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