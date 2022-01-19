Оренда квартир у Києві: біля якої станції метро найдешевше

Самий бюджетний варіант, який можна знайти в інтернеті - однокімната квартира за 5 тисяч гривень.

Найбажаніше житло у Києві традиційно знаходиться біля станцій метро - щоб можна було зручно і швидко пересуватися містом. Через великий попит зростає і ціна.

ТСН.ua за допомогою dom.ria.com дізнався, скільки коштує орендувати квартиру за 10-15 хвилин ходьби до підземки, та на якій гілці дешевше.

Червона гілка

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Найбільш завантажена у Києві червона гілка метрополітену. Житло біля станцій тут користується неабиякою популярністю. Найдорожче орендувати квартиру буде в центрі та недалеко від нього - станції "Арсенальна", "Хрещатик", "Театральна" та "Університет".

Однокімнатна квартира з непоганим ремонтом, меблями і технікою тут коштуватиме від 13 тисяч гривень. Найдешевший варіант в центрі - 9 тисяч гривень біля метро "Арсенальна".

Дешевші квартири в оренду здають на кінцях червоної гілки - станції "Академмістечко", "Житомирська", "Лісова". Однокімнатна квартира тут коштує мінімум 5 тисяч гривень. Житло із свіжим ремонтом коштуватиме від 9 тисяч гривень.

dom.ria.com

Синя гілка

Найдешевші варіанти оренди квартир на синій гілці метрополітену, другій по завантаженості у столиці, стартують від 7-8 тисяч гривень. Таке житло пропонують біля станцій "Оболонь", "Мінська" та "Героїв Дніпра".

Квартира із свіжим ремонтом коштуватиме дорожче - 9-11 тисяч гривень. Непогане житло можна орендувати у пішій доступності до станцій "Васильківська", "Героїв Дніпра" та "Оболонь".

dom.ria.com

Зелена гілка

Вартість оренди однокімнатної квартири на зеленій гілці метрополітену стартують від 7 тисяч гривень - найдешевше у Києві. Житло за 10 хвилин пішки від станції "Позняки" можна знайти мінімум за 6,9 тисяч гривень.

Квартира зі свіжим ремонтом коштуватиме дорожче - від 10 тисяч гривень. Багато непоганих варіантів оренди житла біля станцій "Дружби народів" та "Вирлиця".

dom.ria.com

Де оренда дешевше

Тож, найдешевше житло у Києві пропонують на зеленій гілці. Найдорожче - на червоній. Це стосується тільки квартир із старим ремонтом. Оренда "свіжіших" однокімнатних квартир коштує приблизно однаково на всіх гілках - від 9-10 тисяч гривень. Однак чим далі від центру - тим дешевше.

Самий бюджетний варіант, який можна знайти в інтернеті - однокімнатна квартира за 5 тисяч гривень. До станції метро "Академмістечко" 10 хвилин пішки.

Нагадаємо, що у Києві за мільйон доларів продають квартиру у стилі ренесансу з антикваріатом. У Мережі користувачі назвали квартиру "жахом", "несмаком" і "Пшонка-стайл".

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