Опублікувано рейтинг найдорожчих міст світу: на якому місці Київ

Окрім Києва, до рейтингу увійшли ще чотири українських міста: Одеса, Харків, Дніпро та Львів.

Київ опинився на 300-му місці у рейтингу найдорожчих міст для життя.

Рейтинг склав сербський сервіс Numbeo.

Окрім Києва, до рейтингу увійшли ще чотири українські міста: Одеса (324), Харків (327), Дніпро (328), Львів (331).

Рейтинг найдорожчих міст світу, Київ – на 300 місці

Найдорожчим містом для життя у світі став адміністративний центр Бермудських островів Гамільтон.

Наступні у списку — Цюрих, Базель та Лозанна (Швейцарія), Сан-Хосе (США), Женева (Швейцарія), Сан-Франциско (США), Берн (Швейцарія), Вашингтон та Нью-Йорк (США).

Рейтинг склали на основі даних про споживчі ціни та вартість нерухомості. Також врахували купівельну спроможність населення. За основу брали ціни Нью-Йорка — базовий індекс для цього міста береться за 100%.

Загалом до списку увійшли 362 міста.

Останні місця рейтингу посіли пакистанські міста Ісламабад, Лахор та Карачі.

Нагадаємо, раніше Київ вже потрапляв до рейтингу найдорожчих для життя міст світу. Він тоді посів 132-е місце (зі 173) у рейтингу, який наприкінці 2023 року опублікував Economist Intelligence Unit.

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