Опинився у реанімації через зауваження: на Київщині водій мопеда проломив чоловіку голову (фото)

Місцевий мешканець зробив зауваження водію мопеда через те, що той порушував тишу, подаючи сигнали клаксоном.

На Київщини чоловік опинився у реанімації через зауваження водію мопеда.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Днями від медиків надійшло повідомлення про госпіталізованого до реанімації чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою.

Також читайте На Київщині офіційно заборонено використання святкової ілюмінації

Правоохоронці Таращі з’ясували, що в селі Косяківка зловмисник, керуючи мопедом, порушував тишу, подаючи сигнали клаксоном, що обурило 33-річного мешканця села. Останній позвав водія, який у відповідь зупинився, взяв дерев’яну палицю та зайшов до подвір’я опонента.

Під час суперечки обурений порушник тиші вдарив палицею господаря по голові, після чого спокійно поїхав мопедом з місця події.

Поліцейські Білоцерківщини затримали та помістили 25-річного фігуранта до ізолятора тимчасового тримання.

Фото: Патрульна поліція Київської області / Facebook

Відомо, що у минулому затриманий уже мав проблеми за аналогічні злочини.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили кривднику про підозру за завдання тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121 ККУ). Зловмиснику загрожує до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, під Києвом затримали одесита, який вистрілив в обличчя коханій і втік.

Як довготривалий стрес впливає на мозок і психіку: роз’яснення психотерапевта Олега Чабана

Читайте також: