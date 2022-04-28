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Операція з оборони завершена: голова Київської ОВА розповів, чи загрожує РФ столиці України

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Операція з оборони завершена: голова Київської ОВА розповів, чи загрожує РФ столиці України

Pexels

Операція з оборони Києва тривала до 2 квітня.

Наразі вона закінчилась, проте небезпека для столиці все ж зберігається, оскільки ворог не відмовився від своїх агресивних дій. 

Про це повідомив очільник Київської військової адміністрації Микола Жирнов. 

Він зазначив, що операція із оборони столиці України тривала від 24 лютого до 2 квітня. Мета операції була досягнутою, оскільки деморалізований ворог, щоб не потрапити в оточення українських захисників вирішив втекти до Білорусі та РФ. 

"По цим ознакам операцію можна вважати завершеною. Але чи зникла загроза Києву – ні. Противник не відмовився від своїх агресивних намірів. Тому ми повинні бути готові в подальшому захищати столицю", - наголосив Жирнов. 

Нагадаємо, на Київщині за результатами проведення відпрацювання поліцейські виявили та оглянули 1150 тіл загиблих цивільних громадян.

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