Операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку в столиці говорити зарано - голова штабу

Операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку в столиці говорити зарано - голова штабу

Противник не відмовився від своїх агресивних намірів, тому сили оборони повинні бути готові в подальшому захищати столицю.

Операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку в столиці говорити зарано.

Про це повідомив голова штабу військової адміністрації Києва Сергій Корнійчук в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, операція тривала з 24 лютого до 2 квітня.

"Мета операції досягнута - противника було зупинено, йому завдано значних втрат, дезорганізовано його управління системи матеріально-технічного забезпечення, особовий склад деморалізований", - розповів Корнійчук.

Водночас він зауважив, що загроза для Києва не зникла, бо противник не відмовився від своїх агресивних намірів. Тому сили оборони повинні бути готовими в подальшому захищати столицю.

Корнійчук підкреслив, що "оборона столиці готувалась багатоешелонованою, такою, яка могла б витримати як штурм великого угруповання військ з різних напрямків, так і довготривале оточення".

"Маючи значну перевагу у силах та засобах, особливо в перші дні оборони Києва, противник не зміг заволодіти наступальною ініціативою. Це сталося завдяки правильній побудові оборони, ефективному використанню природних барʼєрних рубежів та, безумовно, героїзму наших захисників", – сказав голова штабу.

Корнійчук подякував усім, хто забезпечує життєдіяльність міста, оборонцям Києва та небайдужим містянам, які приходили та допомагали у будь-якій роботі, що була важливою для військових.

Нагадаємо, місцевим мешканцям не рекомендують зараз повертатись на Київщину через загрозу повторного наступу РФ.

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