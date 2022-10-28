Опалювальний сезон в Києві: Кличко розповів, у скількох будинках вже тепло

За словами мера Києва Віталія Кличка, до опалення в столиці вже підключено близько 60% усього житлового фонду. Вже тепло у 80% житлових будинків, що обслуговують комунальні керуючі компанії.

Про це повідомляє КМДА.

Кличко зазначив, що цей показник менший у будинках ОСББ, ЖБК, інвестиційних і становить поки 20%. Бо багато правлінь таких будинків вирішили відкласти початок опалювального сезону до 1 листопада.

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"Місто, за технологічним графіком, запускає централізовану систему опалення, щоб максимально економити електрику, щоб люди зменшили використання електрообігрівачів. Адже країна живе в умовах аварійних відключень електроенергії", – сказав мер Києва.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві розпочався 20 жовтня. Рішення ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. А також у зв'язку з необхідністю економити електроенергію.

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