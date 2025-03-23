Опалювальний сезон у Києві: названо дату відключення батарей

Київ завершує опалювальний сезон у понеділок, 24 березня.

Про це повідомив міський очільник столиці Віталій Кличко.

"Таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. А також ми керуємося необхідністю раціонального використання природного газу. Отже, від понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші – відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників", – повідомив мер Києва.

Він також зазначив, що цього року опалення вимкнуть на кілька днів раніше, ніж 2024 року, оскільки дозволяє температура повітря.

Довідка:

Централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.

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