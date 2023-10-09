Опалювальний сезон у Києві: Кличко повідомив, кому і коли увімкнуть тепло

У Києві вже розпочинається опалювальний сезон: тепло почали подавати в лікарні, школи і дитсадки.

У Києві розпочали підключати до опалення об’єкти соціальної інфраструктури – лікарні, школи, садки, відповідно до заявок їхніх керівників.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у соцмережах.

"Щодо комунальної сфери, житлових будинках, – ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло", – сказав Кличко.

Коли включать тепло у житлових будинках

За словами мера, коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнеться підключення до опалення і комунальних будівель.

"Тоді ж – за їхніми заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі", – підсумував Кличко.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи зміняться тарифи на тепло в новому сезоні.

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