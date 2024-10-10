Стало відомо, коли в Києві розпочнеться опалювальний сезон: за якої температури почнуть включати батареї

Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

Із понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 °C протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

"Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії", - додав Кличко.

Тим часом ТСН.ua розповів, як підготуватися до сезону і правильно очистити батареї опалення від пилу і бруду. Насамперед, зауважте, що від матеріалу, з якого виготовлені батареї опалення, залежатиме оптимальний засіб чищення. Сьогодні виробники пропонують декілька варіантів.

Читайте також: