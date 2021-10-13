Опалення може бути вже зараз: киянам дали "лайфхак", як отримати тепло передчасно

Опалення може бути вже зараз: киянам дали "лайфхак", як отримати тепло передчасно

Киянам розповіли, що потрібно зробити, аби отримати опалення вже зараз.

У Києві опалення до будинків можуть почати подавати раніше запланованого терміну, якщо мешканці звернуться із відповідною заявою до КМДА. Має бути понад половина підписів мешканців будинку.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу.

"Ми даємо можливість тим будинковим громадам, які хочуть отримати опалення вже зараз", - висловився посадовець.

За його словами, для цього необхідно звернутися з відповідною заявою від ініціативної групи будинку, яку підтримає підписами понад половина мешканців.

Після чого копію такої заяви необхідно відправити на електрону пошту КМДА.

Раніше у КМДА повідомили, коли планують увімкнути опалення в будинках Києва.

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