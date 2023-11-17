Онука "завгоспа" Кучми: стало відоме ім’я 20-річної водійки, яку затримали після смертельної ДТП у Києві (фото)

Офіціант закладу, де перед ДТП побувала затримана, свідчить, що дівчина замовляла кілька келихів вина по 150 мл.

Стало відоме ім'я водійки, яка скоїла ДТП із двома загиблими в Києві на вул. Старокиївській. Це – 20-річна Катерина Дагаєва.

Про це пише "Вечірній Київ".

Дагаєва в залі суду повідомила, що навчається в Київському університеті культури на четвертому курсі.

Дівчина заперечила, що була за кермом ввечері 14 листопада, але підтвердила, що випивала перед ДТП.

Офіціант закладу, де перед аварією побувала затримана, свідчить, що дівчина замовляла сім келихів вина по 150 мл.

Катерина Дагаєва в залі суду

В судовому реєстрі є інформація, що в лютому 2023 року в Обухові Катерину Дагаєву зупинили напідпитку, а в червні Обухівський районний суд оштрафував її за це на 17 тис. грн і позбавив права керувати авто на рік.

У відкритих базах YouControl Катерина Андріївна Дагаєва зазначена серед власників ТОВ "5-й Київський авторемонтний завод", яким керує Дагаєва Тетяна Юріївна. Також Тетяна Дагаєва значилася раніше як "старший інспектор з особливих доручень відділу організаційної роботи та документального забезпечення Департаменту громадської безпеки", але потрапила під закон "Про очищення влади".

Водночас Дагаєва Ганна Юріївна, вочевидь, тітка водійки, згадувалася раніше у ЗМІ як працівниця Генпрокуратури.

До речі, дід підозрюваної у смертельній ДТП, за даними "Вечірнього Києва", був дуже впливовою людиною в часи президенства (1994-2005 рр.) Леоніда Кучми.

Генерал-лейтенант Юрій Дагаєв від 1994-го до 1998 року був начальником управління Державтоінспекції. Потім два роки працював заступником міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Зі створенням 2000 року славнозвісної ДУСі – Держуправління справами Адміністрації президента – Дагаєв був призначений керівником цього відомства. Головний завгосп Кучми помер від гострого тромбофлебіту в Австрії, де перебував тоді на лікуванні.

Нагадаємо, 17 листопада суд узяв під варту 20-річну водійку та пасажира Audi. Згідно з ухвалою суду, обоє підозрюваних перебуватимуть під вартою на час слідства.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "В Києві п’яна 20-річна дівчина влаштувала страшну ДТП і втекла! Загинули люди!".

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