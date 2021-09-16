Онлайну не буде: на Київщині закриють школи, де не вакциновано 80% вчителів

Онлайну не буде: на Київщині закриють школи, де не вакциновано 80% вчителів

Якщо до 20 вересня не вакцинується необхідна кількість вчителів, школи зачинять.

У Київській області закриють на карантин школи, якщо в них буде вакциновано менш, ніж 80% вчителів. Дистанційно уроки проводиться не будуть.

Про це розповів очільник Київської ОДА Василь Володін.

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"Хочу достукатись до всіх освітян Київщини. Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах. Але є умова – працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників. Є всі можливості для того, щоб швидко виправити ситуацію і забезпечити навчання для дітей навіть тоді, коли область переведуть до "жовтої" зони епіднебезпеки", — сказав Володін.

Очільник Київської ОДА наголосив, якщо до 20 вересня не вакцинується необхідна кількість вчителів, школи зачинять. Онлайн-навчання більше не буде.

За його словами, такі заходи є вимушеними, оскільки в області почала стрімко зростати кількість хворих на коронавірус. Аналогічно збільшується і рівень госпіталізації. Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується і соціальної сфери, і бізнесу.

Наразі на Київщині серед освітян провели 62 987 щеплень. При цьому 27 538 педагогів регіону пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, що на Прикарпатті школи, де не вакциновано 80% педагогів, закриють на карантин.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області виявили чотири спалахи коронавірусу в освітніх закладах. Спалахи зафіксували у трьох школах і одному дитячому садочку.

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