Онлайн-купівля квитків "Укрзалізниці" досі недоступна: що відбувається на вокзалі у Києві

Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб повернути сервіси до роботи.
Онлайн-купівля квитків "Укрзалізниці" досі недоступна. Їх можна придбати у касах.
Про це повідомляє "КИЇВ24".
Яка ситуація на Центральному вокзалі Києва
Повідомляється, що каси посилили персоналом. Черги невеликі, до 5-6 людей, і просуваються вони оперативно. Оплатити квиток можна як готівкою, так і банк карткою.
"Стояла хвилин 10. Обслужили дуже швидко. Білет отримала, є місця. Все нормально, все працює", - розповіла одна з пасажирок.
При цьому в "Укрзалізниці" просять пасажирів прямувати до кас і купувати квитки тільки, якщо вам потрібно їхати сьогодні чи завтра зранку. Людей, які планують подорож пізніше, просять дочекатися, коли онлайн-сервіси відновлять свою роботу.
Нагадаємо, онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу.
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