Онлайн-купівля квитків "Укрзалізниці" досі недоступна: що відбувається на вокзалі у Києві

Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб повернути сервіси до роботи.

Онлайн-купівля квитків "Укрзалізниці" досі недоступна. Їх можна придбати у касах.

Про це повідомляє "КИЇВ24".

Яка ситуація на Центральному вокзалі Києва

Повідомляється, що каси посилили персоналом. Черги невеликі, до 5-6 людей, і просуваються вони оперативно. Оплатити квиток можна як готівкою, так і банк карткою.

"Стояла хвилин 10. Обслужили дуже швидко. Білет отримала, є місця. Все нормально, все працює", - розповіла одна з пасажирок.

При цьому в "Укрзалізниці" просять пасажирів прямувати до кас і купувати квитки тільки, якщо вам потрібно їхати сьогодні чи завтра зранку. Людей, які планують подорож пізніше, просять дочекатися, коли онлайн-сервіси відновлять свою роботу.

Нагадаємо, онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу.

Читайте також: