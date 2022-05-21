Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Олексія Кулебу повернули на посаду голови Київської обласної державної адміністрації

Дата публікації
Перегляди
1094
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олексія Кулебу повернули на посаду голови Київської обласної державної адміністрації

Фото: Київська обласна держадміністрація

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

До цього моменту КОДА керував Олександр Павлюк.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави 21 травня.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", – йдеться в указі президента.

Водночас указом президента звільнено з посади голови КОДА Олександра Павлюка, який був призначений на цю посаду 15 березня замість того ж Кулеби, який пропрацював трохи більше місяця (від 9 лютого).

Цю березневу ротацію посад пояснили тоді великим військовим досвідом Павлюка, який свого часу керував Операцією об'єднаних сил на Донбасі.

"Очолюючи Київську ОДА, Олександр Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні. З використанням військового досвіду роботи в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії", – йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

В КОДА повідомили, що їхня команда продовжуватиме докладати максимум зусиль, аби відновити регіон після окупації та не допустити дестабілізацію соціально-політичної ситуації в області.

Нагадаємо, на початку травня Павлюк висловлював переконання, що ймовірність повторного наступу російських військ на Київ завжди залишається.

Ката ідентифіковано  - слідчі впізнали командира, який наказував убивати людей на Київщині

Ката ідентифіковано  - слідчі впізнали командира, який наказував убивати людей на Київщині

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація