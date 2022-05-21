Олексія Кулебу повернули на посаду голови Київської обласної державної адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

До цього моменту КОДА керував Олександр Павлюк.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави 21 травня.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", – йдеться в указі президента.

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Водночас указом президента звільнено з посади голови КОДА Олександра Павлюка, який був призначений на цю посаду 15 березня замість того ж Кулеби, який пропрацював трохи більше місяця (від 9 лютого).

Цю березневу ротацію посад пояснили тоді великим військовим досвідом Павлюка, який свого часу керував Операцією об'єднаних сил на Донбасі.

"Очолюючи Київську ОДА, Олександр Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні. З використанням військового досвіду роботи в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії", – йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

В КОДА повідомили, що їхня команда продовжуватиме докладати максимум зусиль, аби відновити регіон після окупації та не допустити дестабілізацію соціально-політичної ситуації в області.

Нагадаємо, на початку травня Павлюк висловлював переконання, що ймовірність повторного наступу російських військ на Київ завжди залишається.

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