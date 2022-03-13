Окупанти завдали артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату під Києвом

Окупанти завдали артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату під Києвом

Персонал та підопічні були завчасно евакуйовані.

Окупанти завдали артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату під Києвом.

Персонал та підопічні були завчасно евакуйовані.

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Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

"На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці", - йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, в Ірпені окупанти розстріляли журналіста New York Times, ще одного американця поранено.

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