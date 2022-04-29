Окупанти вдарили ракетами по будинках та інфраструктурних об'єктах у Фастові на Київщині: є поранені

Окупанти вдарили ракетами по будинках та інфраструктурних об'єктах у Фастові на Київщині: є поранені

Ввечері 28 квітня окупанти обстріляли ракетами Фастів, що розташований за 70 кілометрів від Києва.

У поліції розповіли подробиці ракетних ударів по місту.

Як повідомило Фастівське районне управління поліції, по території Фастівської громади завдали двох ракетних ударів.

Внаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурні об'єкти, на яких виникла пожежа. Зруйновано два будинки, близько десяти отримали ушкодження.

Двох постраждалих госпіталізували до лікарні.

фото / Фастівське районне управління поліції

На місці працюють надзвичайники. Поліцейські документують наслідки вибуху.

Нагадаємо, майже одночасно з Києвом росіяни вдарили і по області. Ракетами обстріляли Фастів. Одразу після вибухів на місці працювали всі екстрені служби.

Росіяни обстріляли Фастів крилатими ракетами

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