Окупанти під час ракетної атаки пошкодили будівлю Консультативної місії Європейського Союзу

Російські окупанти під час вранішньої ракетної атаки пошкодили будівлю Консультативної місії Європейського Союзу. Читайте останні новини Києва на ТСН.ua.

Будівлю Консультативної місії Європейського Союзу російські окупанти пошкодили під час ранкової атаки 10 жовтня. Розташована вона у Києві.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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“Росія ракетами пошкодила будівлю Консультативної місії Європейського Союзу. Місія розташована на Володимирському узвозі неподалік пішохідного скляного мосту, біля якого вранці впала ракета”, - наголосив Антон Геращенко.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що у Києві та області на дві години відключать енергопостачання.

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