Окупанти окопуються – споруджують земляні вали навколо техніки, але "за вікном не 1915-й"

Окупанти окопуються – споруджують земляні вали навколо техніки, але "за вікном не 1915-й"

Вони спорудили земляні вали на північний захід від Києва.

Російські окуапційні війська споруджують під Києвом земляні вали. Про це повідомляє CNN, надаючи супутникові знімки Maxar Technologies.

Видно, як військові РФ окопуються, споруджуючи земляні вали навколо своєї військової техніки на північний захід від Києва, в районі села Озера Бородянського району та аеропорту "Антонов".

У селах Здвижівка та Берестянка, розташованих далі на північний захід, також можна побачити російську військову техніку та спорудження насипів.

"Російські окупанти намагалися ґрунтовно облаштувати позиції, окопувалися... Але щось пішло не так. Напевно те, що за вікном не 1915-й", – написав також і український блогер, відомий як ZLOY_ODESSIT, воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Фото: Maxar

Нагадаємо, російських військових, які потрапили в полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, зазначені полонені будуть максимально використані в подальшому для відновлення економічного потенціалу нашої країни і , можливо, як обмінний фонд", - сказав він.

Він уточнив, що Україна зобов'язується утримувати їх відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні вже працюють спеціальні табори для військовополонених російських окупантів.