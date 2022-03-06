Окупанти обстріляли з кулемета жителів Ясногородки на Київщині, загинуло 5 людей

Окупанти обстріляли з кулемета жителів Ясногородки на Київщині, загинуло 5 людей

П'ять людей загинуло, одна - поранена.

Російські окупанти 5 березня обстріляли з кулемета село Ясногородка Бишівської територіальної громади, через ворожі обстріли загинули люди.

Про це повідомляє МВС України.

"5 березня близько 18:00 години окупанти з військової техніки здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели з кулемета. Поліцейські закликають громадян не наражати себе на небезпеку, натомість вступати в лави територіальної оборони", - йдеться у повідомленні поліції.

На жаль, внаслідок атаки загинуло 5 осіб, ще одна особа поранена.