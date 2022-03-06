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Окупанти обстріляли з кулемета жителів Ясногородки на Київщині, загинуло 5 людей

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Окупанти обстріляли з кулемета жителів Ясногородки на Київщині, загинуло 5 людей

МВС

П'ять людей загинуло, одна - поранена.

Російські окупанти 5 березня обстріляли з кулемета село Ясногородка Бишівської територіальної громади, через ворожі обстріли загинули люди.

Про це повідомляє МВС України.

"5 березня близько 18:00 години окупанти з військової техніки здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели з кулемета. Поліцейські закликають громадян не наражати себе на небезпеку, натомість вступати в лави територіальної оборони", - йдеться у повідомленні поліції.

На жаль, внаслідок атаки загинуло 5 осіб, ще одна особа поранена. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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