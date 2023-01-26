Окупанти на Київщині влучили в енергетичний об’єкт і пошкодили багато цивільних об'єктів: деталі

Київська область від ночі 26 січня потерпає від атак РФ - атака дронів зранку змінилася ракетними ударами. Є влучання в енергетичний об’єкт і пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

Сили ППО відпрацювали гідно і, на щастя, минулося без жертв та постраждалих. Втім, внаслідок атак окупантів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки і багатоповерхівки, автівки жителів у деяких районах області.

"Переважно - це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад. На місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються. Також є влучання в енергетичний об’єкт", - сказано в повідомленні.

Наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень на цей час не діють.

Раніше у поліції показали фото уламків ворожої ракети на Київщині.

Нагадаємо, у повітряному просторі Києва під час атаки РФ 26 січня було зафіксовано близько 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі були знищені українськими захисниками.

Втім, сталося влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі.

Попередньо, внаслідок ракетного терору росіян загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.

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