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Окупанти брешуть про погіршення якості води в столиці: в КМДА спростували фейки

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Окупанти брешуть про погіршення якості води в столиці: в КМДА спростували фейки

pixabay.com

"Київводоканал" має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до санітарних вимог.

У Мережі поширюється інформація про начебто погіршення якості питної води у Києві у зв'язку із воєнними діями. Утім, ця інформація є фейком, в столиці проблем із питною водою немає. 

Про це повідомляє КМДА.

"У мережі розповсюджується неправдива інформація, що через воєнні дії призупиняються поставки хлору до водоканалу, через що дозування хлору зменшується, і відповідно якість питної води погіршується", - сказано в повідомленні. 

У таких дописах зазначається, що навіть чистити зуби необхідно винятково кип’яченою водою.

Водночас, в КМДА запевняють, що "Київводоканал" має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до санітарних вимог.

"Також нагадуємо, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш сучасними реагентами. Зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації", - сказано в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році

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