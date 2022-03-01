Окупанти брешуть про погіршення якості води в столиці: в КМДА спростували фейки

Окупанти брешуть про погіршення якості води в столиці: в КМДА спростували фейки

"Київводоканал" має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до санітарних вимог.

У Мережі поширюється інформація про начебто погіршення якості питної води у Києві у зв'язку із воєнними діями. Утім, ця інформація є фейком, в столиці проблем із питною водою немає.

Про це повідомляє КМДА.

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"У мережі розповсюджується неправдива інформація, що через воєнні дії призупиняються поставки хлору до водоканалу, через що дозування хлору зменшується, і відповідно якість питної води погіршується", - сказано в повідомленні.

У таких дописах зазначається, що навіть чистити зуби необхідно винятково кип’яченою водою.

Водночас, в КМДА запевняють, що "Київводоканал" має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до санітарних вимог.

"Також нагадуємо, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш сучасними реагентами. Зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації", - сказано в повідомленні.