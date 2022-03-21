Окупанти атакували торговий центр у Києві: з-під завалів дістали людину, ще четверо загинуло (відео)

Окупанти атакували торговий центр у Києві: з-під завалів дістали людину, ще четверо загинуло (відео)

Унаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

Увечері неділі, 20 березня, у Подільському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.

Про це інформує ДСНС.

Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. На місці задіяно 8 одиниць пожежної техніки та 37 людей особового складу. Ліквідація пожежі триває.

З-під завалів рятувальники дістали людину. Також відомо про чотирьох загиблих.

Нагадаємо, що у Києві після потужних вибухів сталася масштабна пожежа в спальному районі.