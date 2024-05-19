Окупанти атакували Київщину дронами – які наслідки

Окупаційна армія Росії у ніч проти 19 травня намагалася атакувати Київську область дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО – всі цілі знищені поза межами населених пунктів.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі внаслідок атаки відсутні", - йдеться у повідомленні.

Кравченко додав, що оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки по Київщині.

Нагадаємо, вночі Росія випустила по Україні 37 дронів-камікадзе – як спрацювала ППО.

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