Окупанти атакували Київ ракетами: влада повідомила перші подробиці

Наразі інформації про потерпілих немає.

Сьогодні зранку, 31 грудня, російські війська завдали ракетних ударів по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок ракетного удару по Києву, попередньо, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі", - йдеться у повідомленні.

В КМВА зауважують, що наразі інформації щодо потерпілих не надходило.

Нагадаємо, від 07:17 у Києві лунають сирени через загрозу обстрілів РФ. Згодом у столиці пролунали потужні вибухи.

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