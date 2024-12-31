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Окупанти атакували Київ ракетами: влада повідомила перші подробиці

Окупанти атакували Київ ракетами: влада повідомила перші подробиці

Наслідки атаки на Київ. / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

Наразі інформації про потерпілих немає.

Сьогодні зранку, 31 грудня, російські війська завдали ракетних ударів по Києву. Внаслідок атаки  зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей. 

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

"Внаслідок ракетного удару по Києву, попередньо, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі", - йдеться у повідомленні.

В КМВА зауважують, що наразі інформації щодо потерпілих не надходило. 

Нагадаємо, від 07:17 у Києві лунають сирени через загрозу обстрілів РФ. Згодом у столиці пролунали потужні вибухи.

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