«ОКО ЗА ОКО»: у Києві створять мурал із розвідкомплексами ШАРК

У Києві з’явиться новий патріотичний мурал де буде зображено розвідувальний комплекс ШАРК на який акумулюють кошти ОККО та Повернись живим.

В його основу ляже зображення української ілюстраторки Дарці Зіроньки, опубліковане в рамках флешмобу креативної спільноти на її сторінці у Instagram. Про це повідомляє директор департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова на своїй сторінці у Facebook.

Розвідувальний комплекс «ШАРК» незабаром буде зображено на муралі в Києві. В основу муралу ляже зображення української ілюстраторки Дарці Зіроньки, опубліковане в рамках флешмобу українських іллюстраторів в Instagram. Авторка намалювала українського воїна, який тримає на плечі розвідувальний комплекс ШАРК – на поставку ШАРКів до ЗСУ зараз акумулюють кошти ОККО та Повернись живим.

«Нам дуже приємно, що креативна спільнота підтримала нашу з «Повернись живим» ініціативу ОКО ЗА ОКО й запустила флешмоб. Ми надихнулися роботами ілюстраторів і буквально одразу виникла ідея покласти одну з них в основу муралу. Всі роботи прекрасні, патріотичні, сучасні, та потрібно було обрати одну. Вже поспілкувалися з одним із авторів - Дарцею Зіронькою - і запропонували співпрацю, – каже директор департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

У рамках проєкту «ОКО ЗА ОКО» буде закуплено 25 розвідувальних комплексів «ШАРК» для потреб Збройних Сил України. Загалом на це потрібно 325 мільйонів гривень. Починаючи з листопада, мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/DIESEL на придбання ШАРКів. Кошти на два перших комплекси вже вдалося закумулювати.

«Впевнені, що завдяки такій підтримці ми швидко придбаємо 25 сучасних розвідкомплексів для ЗСУ, а після перемоги мурал буде нам всім нагадуванням про згуртованість і патріотизм українців, які пліч-о-пліч стали на захист країни і на фронті, і в тилу», - зазначає Ярослава Полякова.

ШАРК – це сучасна розробка української компанії «Укрспецсистемс» із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку завдань. До складу одного комплексу входить наземна станція управління на базі спеціально модифікованого прохідного мікроавтобуса, безпілотні літальних апарати і пускова установка.

Придбані з допомогою українців комплекси «Повернись живим» розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ. Оскільки комплекси є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.