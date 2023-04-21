Охоронці УПЦ МП метали ножі у стародавні двері Києво-Печерської лаври: фото, відео

У Києво-Печерській лаврі охорона УПЦ МП пошкодила дерев’яні двері XVIII століття. Їх використовували як мішень для кидання ножів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства культури України. На території національного заповідника продовжує працювати спеціальна комісія (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Що лишає після себе "русскій мір" та його прихильники – наслідки говорять самі за себе. На відео – приміщення охорони, яким користувалися УПЦ МП. На власні очі можете побачити наручники на дверях. Стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів", – повідомив в. о. директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Комісія також провела огляд пам’ятки архітектури національного значення – Братського корпусу на Ближніх печерах (корпус № 44). Через те, що двері до будівлі були закриті, для їх відкриття викликали спеціалістів.

"У корпусі вбачаються ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору від 14.06.1995 року № 43 пам’ятки: "не допускати використання пам’ятки для господарських потреб, утримувати будівлю пам’ятки і все пов’язане з ним майно в належному санітарному протипожежному і технічному стані…", – розповіли в пресслужбі.

Як зазначили в комісії, у внутрішніх приміщеннях виявили меблів, різноманітних пакувальних матеріалів, товарів для продажу (церковна утварь, свічки, календарі, буклети), одягу та взуття, швейне обладнання. Крім того, представниками Московського патріархату не вживались протипожежні заходи.

Нагадаємо, поліція перевіряє всі речі, які представники УПЦ МП вивозять з Лаври. Комісія виявила нові порушення експлуатації заповідника Києво-Печерська лавра представниками Московського патріархату.

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