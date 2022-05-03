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Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом особам у держзраді - Венедіктова

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Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом особам у держзраді - Венедіктова

Урядовий портал

Ще троє осіб притягнуто до відповідальності за мародерство.

Офіс генерального прокурора України активно працює щодо виявлення державних зрадників. 

Про це 3 травня під час брифінгу у Ірпені повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. 

Так, повідомлено про підозру трьом особам у держзраді, ще троє осіб притягнуто до відповідальності за мародерство. 

"Наша головна мета – добитись невідворотності покарання для нелюдів, які знущались над цивільним населенням, не тільки тут сьогодні в Ірпені, де ми можемо дійсно вже говорит про конкретні результати, а і в інших куточках нашої держави", - наголосила вона.

Нагадаємо, прокуратура встановила 10 військових РФ, які катували українців у Бучі.

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