Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом особам у держзраді - Венедіктова

Ще троє осіб притягнуто до відповідальності за мародерство.
Офіс генерального прокурора України активно працює щодо виявлення державних зрадників.
Про це 3 травня під час брифінгу у Ірпені повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Так, повідомлено про підозру трьом особам у держзраді, ще троє осіб притягнуто до відповідальності за мародерство.
"Наша головна мета – добитись невідворотності покарання для нелюдів, які знущались над цивільним населенням, не тільки тут сьогодні в Ірпені, де ми можемо дійсно вже говорит про конкретні результати, а і в інших куточках нашої держави", - наголосила вона.
Нагадаємо, прокуратура встановила 10 військових РФ, які катували українців у Бучі.
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