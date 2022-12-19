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Київщину атакували дрони-камікадзе: з'явилися перші фото наслідків ударів

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Київщину атакували дрони-камікадзе: з'явилися перші фото наслідків ударів

Фото: Associated Press

Прокурори фіксують черговий воєнний злочин армії Російської Федерації.

Окупанти вночі, 19 грудня, знову атакували Україну своїми безпілотниками. У результаті атаки є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури у Києві та області.

Київська обласна прокуратури розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

На Київщини дронами, окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено приватні житлові будинки. За попередніми даними через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація  щодо потерпілих та руйнувань уточнюється. 

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора
© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Атака дронами Києва та області 19 грудня

У понеділок вранці, 19 лютого, Росія атакувала безпілотниками Київ та Київську область.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, вибухи пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Очільник Київської ОВА розповів, що попередньо постраждали двоє людей. Служби працюють над ліквідацією наслідків ударів. 

Повітряні сили збили 15 безпілотників "Shahed”.

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Дата публікації
Перегляди
4124
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