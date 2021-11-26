Офіцери поліції розшукали чоловіка, який у Києві на Русанівці дає ляпаси незнайомим жінкам: що відомо

Офіцери поліції розшукали чоловіка, який у Києві на Русанівці дає ляпаси незнайомим жінкам: що відомо

Встановлено, що чоловік перебуває на спецобліку у медичному закладі.

Дільничні офіцери поліції розшукали чоловіка, який у Києві на Русанівці дає ляпаси незнайомим жінкам. Він також нещодавно вдарив у обличчя дівчинку-підлітка, яка йшла йому назустріч.

З місцевим мешканцем поспілкувалися поліцейські та передали лікарям. Встановлено, що чоловік перебуває на спецобліку у медичному закладі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію з інформацією про те, що на вулиці Русанівська Набережна у Дніпровському районі столиці невідомий чоловік проявляє агресію щодо перехожих жінок", - зазначили у поліції.

Як розповів заступник начальника Дніпровського управління поліції Костянтин Стрелківський, співробітники відділу превенції негайно розпочали перевірку інформації, встановлення особи чоловіка, його місцеперебування і вже наступного дня розшукали.

"Це місцевий мешканець, 1974 року народження. Чоловік проживає разом із матір’ю та перебуває на спецобліку у медичному закладі. Ми провели з родичкою профілактичну бесіду та викликали спеціалізовану медичну бригаду", - каже Стрелківський.

Поліція закликає киян у подібних ситуаціях негайно телефонувати на спецлінію 102.

Нагадаємо, у київському ботсаду ім. М. Гришка чоловік напав з биткою на жінку з дитиною.

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