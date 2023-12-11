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Одну зі станцій метро Києва затоплює водою: що відомо

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Одну зі станцій метро Києва затоплює водою: що відомо

Метро Києва / Ілюстративне фото / Фото: Київський метрополітен

Люди обурені цією ситуацією.

У Києві одну зі станцій метрополітену починає затоплювати водою. Йдеться про Олімпійську.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Одну зі станцій метро Києва затоплює водою

Одну зі станцій метро Києва затоплює водою

Деталі

Містяни говорять, що вода йде зі стін й розповсюджується по коліях. Наразі реакції належних служб на цю ситуацію немає.

Нагадаємо, у Києві від п'ятниці, 8 грудня, припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель – вода підтопила частину підземки столиці.  

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Дата публікації
Перегляди
1168
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