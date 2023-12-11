Одну зі станцій метро Києва затоплює водою: що відомо

Люди обурені цією ситуацією.
У Києві одну зі станцій метрополітену починає затоплювати водою. Йдеться про Олімпійську.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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Містяни говорять, що вода йде зі стін й розповсюджується по коліях. Наразі реакції належних служб на цю ситуацію немає.
Нагадаємо, у Києві від п'ятниці, 8 грудня, припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель – вода підтопила частину підземки столиці.
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