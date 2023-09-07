Один загиблий, троє поранених: на Київщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату у друзів (фото)

На Київщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату у друзів.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом умисного вбивства, вчиненого у небезпечний для життя багатьох осіб спосіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу). Йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Подія сталася 29 травня у селі Калинове, що у Таращанській територіальній громаді на Білоцерківщині.

Як повідомили у Київській обласній прокуратурі, обвинувачений за місцем свого проживання проводив дозвілля в компанії друзів. Потім він дістав з кишені гранату, висмикнув запобіжне кільце та кинув її за 10 метрів від гостей.

За даними слідства, у чоловіка виник конфлікт зі знайомими. Як аргумент у суперечці він кинув гранату. Внаслідок детонації вибухового пристрою загинув 27-річний хлопець, ще троє людей отримали поранення. Зокрема, постраждала сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини.

Зрозумівши, що накоїв, чоловік намагався накласти на себе руки, але поліцейські йому завадили.

Чоловік намагався накласти на себе руки, але поліцейські йому завадили / Фото: Прокуратура Київської області

Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Київщині п'яний чоловік до смерті побив військового.

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