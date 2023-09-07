Один загиблий, троє поранених: на Київщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату у друзів (фото)

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення, читайте ᐅновини 1+1 (ТСН.ua).
На Київщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату у друзів.
Про це повідомляє прокуратура Київської області.
Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом умисного вбивства, вчиненого у небезпечний для життя багатьох осіб спосіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу). Йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.
Подія сталася 29 травня у селі Калинове, що у Таращанській територіальній громаді на Білоцерківщині.
Як повідомили у Київській обласній прокуратурі, обвинувачений за місцем свого проживання проводив дозвілля в компанії друзів. Потім він дістав з кишені гранату, висмикнув запобіжне кільце та кинув її за 10 метрів від гостей.
За даними слідства, у чоловіка виник конфлікт зі знайомими. Як аргумент у суперечці він кинув гранату. Внаслідок детонації вибухового пристрою загинув 27-річний хлопець, ще троє людей отримали поранення. Зокрема, постраждала сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини.
Зрозумівши, що накоїв, чоловік намагався накласти на себе руки, але поліцейські йому завадили.
Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.
Нагадаємо, на Київщині п'яний чоловік до смерті побив військового.
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