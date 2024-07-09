Один вмився, інший - випив: невідомі принесли на територію "Охматдиту" отруєну воду - волонтерка

За її словами, пляшка із отруєною водою мала непошкоджений вигляд.
Невідомі принесли на територію лікарні "Охматдит", яка постраждала через атаку Росії, отруєну воду в пляшках. Ті, хто контактував із водою, отримали хімічні опіки.
Про це розповіла волонтерка Катерина Терехова на своїй сторінці в Instagram.
"Вже наприкінці сьогоднішнього дня, як ви усі бачили, ми провели цілий день в "Охмадтиті". Коли нас попросили залишити територі, ми вже сідали у машини, підійшли поліціянти та попросили прискорюватися. Ми все зібрали і залишили наший столик, на якій стояла вода, бо сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в “Охматдит”… Підійшли поліціянти. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліціянти покликали нас і сказали: “А що це у вас за вода?” Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння", - розповіла вона.
За її словами, пляшка із отруєною водою мала непошкоджений вигляд. Однак, коли вони придивились, то етикетка відрізнялася від інших.
Терехова додала, що всім одразу надали необхідну медичну допомогу. Вона також - серед постраждалах. Уранці вона планує здати аналізи, щоб виявити токсин. Один поліцейський вмився, ще один - випив.
Нагадаємо, 8 липня Росія завдала удару по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит". Серед загиблих - 30-річна лікарка-сирота Світлана Лук'янчук, родом зі Львова.
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