Один вмився, інший - випив: невідомі принесли на територію "Охматдиту" отруєну воду - волонтерка

Невідомі принесли на територію лікарні "Охматдит", яка постраждала через атаку Росії, отруєну воду в пляшках. Ті, хто контактував із водою, отримали хімічні опіки.

Про це розповіла волонтерка Катерина Терехова на своїй сторінці в Instagram.

"Вже наприкінці сьогоднішнього дня, як ви усі бачили, ми провели цілий день в "Охмадтиті". Коли нас попросили залишити територі, ми вже сідали у машини, підійшли поліціянти та попросили прискорюватися. Ми все зібрали і залишили наший столик, на якій стояла вода, бо сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в “Охматдит”… Підійшли поліціянти. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліціянти покликали нас і сказали: “А що це у вас за вода?” Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння", - розповіла вона.

За її словами, пляшка із отруєною водою мала непошкоджений вигляд. Однак, коли вони придивились, то етикетка відрізнялася від інших.

Отруєна вода на території "Охматдиту". Фото: скрин

Терехова додала, що всім одразу надали необхідну медичну допомогу. Вона також - серед постраждалах. Уранці вона планує здати аналізи, щоб виявити токсин. Один поліцейський вмився, ще один - випив.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала удару по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит". Серед загиблих - 30-річна лікарка-сирота Світлана Лук'янчук, родом зі Львова.

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