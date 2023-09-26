Один помер в муках, ще п'ятеро ледь не загинули: судитимуть мешканку Києва, яка труїла колишніх, як щурів

Поліція Київської області завершила досудове розслідування стосовно жінки, яка відсилала колишнім смертельні посилки і травила їх, як щурів. Один з її колишніх коханих помер у муках, ще п'ятеро ледь не загинули від отруєння талієм.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Ще взимку до поліції зателефонував лікар та повідомив, що до медичного закладу Іванківського району доставлено 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєння талієм.

Оперативники карного розшуку стали детальніше досліджувати ситуацію. Потерпілий зазначив, що 14 лютого отримав повідомлення від невідомого номеру про те, що він брав участь у розіграші і виграв приз. За декілька днів чоловік справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати. За деякий час йому стало зле, і він потрапив до лікарні.

Також подібні випадки отруєння зафіксували у лікарні Фастова. У п'ятьох подруг був підтверджений в організмі теж цей вид металу.

Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи та встановили, що відправлення кур’єрською доставкою ядовитих пляшок рому здійснювала жінка. У той час до поліції повідомили трагічну інформацію — чоловік від отруєння помер.

Оперативники поліції Київщини з’ясували повну інформацію про жінку, яка ймовірно труїла людей. 20 років тому вона мешкала в Іванківському районі та мала стосунки з нині померлим чоловіком, але сімейне життя не склалося. Невдалою виявилась спроба створити родину із ще одним потерпілим, який також отримав від підсудної пляшку з отрутою.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні 35-річної зловмисниці було виявлено і вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, у яких вона здійснила покупку "подарунків" та докази.

Тоді поліцейські затримали жінку, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили їй про підозру.

Наразі за даними фактами слідчі слідчого управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, скерували обвинувальний акт до суду. Фігурантці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Зазначимо, що талій внесено до першого класу токсичності. Він не має смаку і запаху. Отруєння талієм — одне з найскладніших для діагностики. Характерний симптом отруєння сполуками талію – часткове випадання волосся, у значній дозі – тотальна алопеція. В разі високої дози алопеція не характерна, оскільки людина гине.

"Голлівудське" вбивство в Києві – жінка підступно отруїла колишнього

Нагадаємо, що у лютому 2020 року в Києві за короткий час госпіталізували чотирьох людей, в організмах яких виявили отруту. Хто труїв людей, дотепер не знають.

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