Один плюнув, інший - побив: що загрожує пенсіонерам, які напали на волонтерку через українську мову

Спочатку чоловіки не визнавали своєї провини, але згодом визнали.

Двоє чоловіків 70 та 73 років, які напали на волонтеру у Києві, яка поверталася з прощання із загиблою госпітальєркою, постануть перед судом.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Зазначається, що акт щодо двох чоловіків, обвинувачених у вчиненні хуліганства (ч. 2 ст. 296 КК України), передану до суду.

Слідчі встановили, що двоє нетверезих чоловіків намагались розпочати розмову з дівчиною-волонтеркою, яка поверталася з прощання із загиблою госпітальєркою, однак не бажаючи спілкування вона відповіла, що не розуміє їх. Відповідь дівчини українською мовою викликала агресію співрозмовників, які почали нецензурно ображати її. Агресивних чоловіків вона почала знімати на мобільний телефон.

"Один з підозрюваних наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон, аби вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя. Після цього його супутник наніс декілька ударів ногою по нозі потерпілої та завдав один удар долонею в ніс. Дівчині вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події. Інцидент стався поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській", - розповіли у прокуратурі.

Під час слідства підозрювані спершу не визнавали своєї вини. Один з них стверджував, що конфлікту взагалі не пам’ятає через свій поважний вік. Інший підозрюваний говорив, що намагався розборонити сутичку свого приятеля та дівчини. Наразі підозрювані вину визнали.

Нагадаємо, у підземному переході в Оболонському району столиці до волонтерки почали чіплятись двоє чоловіків. Причиною стала українська мова. Відповідь дівчини українською викликала агресію у пенсіонерів, які хотіли розпочати діалог.

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