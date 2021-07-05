Один із вестибюлів станції метро "Контрактова площа" в Києві зачинять: коли саме та що сталося

Вестибюль №1 не працюватиме на вхід та вихід.
У Києві в метрополітені від 6 до 10 липня зачинять один із вестибюлів на станції "Контрактова площа".
Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі КМДА.
Вестибюль №1 в напрямку станції метро "Поштова площа" зачинять через заміну там турнікетів. Він не працюватиме на вхід та вихід.
Як уточнили в КМДА у вестибюлі встановлять сучасні турнікети, які вже є на кількох станціях метро.
"Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну картку, картку киянина та безконтактну банківську картку", - наголосили в КМДА.
Нагадаємо, у Києві чоловік їхав у метро з бійцівським собакою без намордника, пасажири обурювались.