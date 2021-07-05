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Один із вестибюлів станції метро "Контрактова площа" в Києві зачинять: коли саме та що сталося

Один із вестибюлів станції метро "Контрактова площа" в Києві зачинять: коли саме та що сталося

Київський метрополітен

Вестибюль №1 не працюватиме на вхід та вихід.

У Києві в метрополітені від 6 до 10 липня зачинять один із вестибюлів на станції "Контрактова площа". 

Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі КМДА. 

Вестибюль №1 в напрямку станції метро "Поштова площа" зачинять через заміну там турнікетів. Він не працюватиме на вхід та вихід. 

Як уточнили в КМДА у вестибюлі встановлять сучасні турнікети, які вже є на кількох станціях метро. 

"Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну картку, картку киянина та безконтактну банківську картку", - наголосили в КМДА. 

Нагадаємо, у Києві чоловік їхав у метро з бійцівським собакою без намордника, пасажири обурювались

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