Один із вестибюлів станції метро "Контрактова площа" в Києві зачинять: коли саме та що сталося

Один із вестибюлів станції метро "Контрактова площа" в Києві зачинять: коли саме та що сталося

Вестибюль №1 не працюватиме на вхід та вихід.

У Києві в метрополітені від 6 до 10 липня зачинять один із вестибюлів на станції "Контрактова площа".

Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі КМДА.

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Вестибюль №1 в напрямку станції метро "Поштова площа" зачинять через заміну там турнікетів. Він не працюватиме на вхід та вихід.

Як уточнили в КМДА у вестибюлі встановлять сучасні турнікети, які вже є на кількох станціях метро.

"Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну картку, картку киянина та безконтактну банківську картку", - наголосили в КМДА.

Нагадаємо, у Києві чоловік їхав у метро з бійцівським собакою без намордника, пасажири обурювались.

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