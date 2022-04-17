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Очільник військової адміністрації пояснив, чому росіяни обстрілювали житлові квартали Києва

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Очільник військової адміністрації пояснив, чому росіяни обстрілювали житлові квартали Києва

КМДА

Від початку війни Київ був головною ціллю ворога.

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов пояснив, що росіяни застосовували тактику залякування, обстрілюючи житлові райони столиці. 

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ". 

"Не є секретом, що ворог взяв собі за основу тактику – тактику залякування. Київ є серцем нашої держави, великим політичним та економічним центром. Тому ворог й завдавав ударів по інфраструктурі міста, аби викликати паніку в населення, залякати нас", - зазначив він. 

Нагадаємо, у Києві все ще зберігається висока ймовірність ракетних ударів.

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