Очільник МЗС Португалії прибув із візитом до Києва

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо сьогодні, 24 серпня, прибув із візитом до столиці України.

Про це він повідомив у Twitter.

"Для мене честь бути у Києві в цей день, день святкування 31-ї річниці незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла розтрощити. Я привіз меседж солідарності, а також політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки", - йдеться у дописі.

Honoured to be in Kyiv on this day that celebrates the 31 anniversary of Ukraine’s independence, which Russia sought and failed to crush. I bring a message of solidarity, and of political, military, financial and humanitarian support. https://t.co/TFugxy8USD — João Cravinho (@JoaoCravinho) August 24, 2022

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Португалії відвідав Ірпінь.

Читайте також: