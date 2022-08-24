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Очільник МЗС Португалії прибув із візитом до Києва

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Очільник МЗС Португалії прибув із візитом до Києва

Фото/Twitter: João Cravinho

Міністр закордонних справ приїхав до Києва залізницею.

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо сьогодні, 24 серпня, прибув із візитом до столиці України. 

Про це він повідомив у Twitter.

"Для мене честь бути у Києві в цей день, день святкування 31-ї річниці незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла розтрощити. Я привіз меседж солідарності, а також політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Португалії відвідав Ірпінь.

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