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Очільниця МЗС Словенії відвідала Ірпінь (фото)

Очільниця МЗС Словенії відвідала Ірпінь (фото)

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Очільниця МЗС Словенії відвідала Ірпінь (фото)

Фото/Twitter: Tanja Fajon

До Києва з візитом прибула очільниця МЗС Словенії.

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон у середу, 27 липня, прибула з візитом до столиці. 

Про це вона повідомила у Twitter. 

За її словами, делегація прибула з візитом до Києва, щоб висловити політичну та практичну підтримку Словенією України та її мужнього народу.

Таня Файон також побувала в Ірпені, який перебував під окупацією російських загарбників.

"З головою Київської обласної військової адміністрації Олексієм Кулебою ми подивилися на нищівні наслідки російської військової окупації в Ірпені. Українська сторона висловила побажання, щоб муніципалітети Словенії допомогли у післявоєнній відбудові Ірпеня", - написала вона.

Фото/Twitter: Tanja Fajon / ©
Фото/Twitter: Tanja Fajon
Фото/Twitter: Tanja Fajon / ©
Фото/Twitter: Tanja Fajon
Фото/Twitter: Tanja Fajon / ©
Фото/Twitter: Tanja Fajon

Нагадаємо, мешканці висотки в Ірпені взялися самостійно збирати кошти, щоб полагодити кілька зруйнованих снарядами поверхів.

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