Очевидці знімали, поки його били ногами: у Києві жорстоко розправилися з ветераном АТО через зауваження

Люди втрутилися у конфлікт тільки тоді, коли постраждалий вже лежав на асфальті.
У Києві компанія п'яних хлопців жорстоко побила ветерана АТО, який зробив їм зауваження через вживання алкогольних напоїв у парку.
Відповідне відео 11 лютого опублікували у Telegram-каналі "ХК|Київ".
Як повідомляють очевидці події у Мережі, конфлікт стався у Голосіївському районі столиці, на вулиці Маршала Якубовського.
Чоловік нібито гуляв парком із собакою, коли побачив молодиків, які п'ють алкоголь. Він зробив зауваження хлопцям, а вони накинулася на нього з кулаками.
Судячи із відео, люди, які знаходилися поруч у цей момент, втрутилися у конфлікт тільки тоді, коли постраждалий вже лежав на асфальті. У бійці також постраждав пес.
На місце події прибули медики і поліція. Чоловіка госпіталізували. Обставини події з'ясовують.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали одного з нападників на радника генпрокурорки Зураба Адеїшвілі. Розшук спільників зловмисника продовжують.
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