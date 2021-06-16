Обвалилася підлога у квартирі: у Києві чоловік упав у підвал і зламав ногу (фото)

Рятувальники зрізали замок та потрапили у підвал і за допомогою медичних нош дістали чоловіка.

У Києві у квартирі обвалилася підлога і чоловік впав у підвал.

Подія сталася 16 червня після 11:00, на вул. Бульварно-Кудрявській, що у Шевченківському районі столиці.

Також читайте У Києві з шостого поверху багатоповерхівки обвалилася дідусева "теплиця": що відомо про постраждалих

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

"Об 11:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Бульварно-Кудрявській, 45Б, людина провалилася у підвал", - йдеться у повідомленні.

На місце події було направлено рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та загону технічної служби. Було встановлено, що в одній із квартир на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у ванній кімнаті сталося часткове обрушення, підлоги на площі близько одного квадратного метра, де перебувала людина.

"Внаслідок цієї події чоловік 1974 року народження провалився у підвальне приміщення. Бійці шляхом зрізання замка потрапили у підвал і за допомогою медичних нош дістали чоловіка та передали медичним працівникам з попереднім діагнозом перелом правої ноги", - повідомили рятувальники.

Паблік dtp.kiev.ua повідомляє, що квартира у будинку вже давно в аварійному стані, а постраждалим виявився п'яний чоловік, який зламав ногу, впавши в санвузлі.

"П'яний чоловік провалився в чорну діру в туалеті і зламав ногу. Чинив опір рятувальникам і лікарям. Діра була вже багато років. Чоловік відсунув перегородку і впав. Жити буде, його все ж вдалося ушпиталити", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Києві на Печерську власниця квартири почала самовільну прибудову тераси.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання