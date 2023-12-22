Обвалення стелі у шкільному укритті в Києві: у КМВА назвали причину

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що стало причиною обвалення стелі в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району Києва. Інцидент стався під час повітряної тривоги, коли в приміщенні перебували діти, але, на щастя, ніхто не постраждав.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, сталася позаштатна ситуація - зірвало вентиль батареї опалення.

“Стеля в даному укритті типу “армстронг” - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі”, - йдеться у повідомленні.

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З приводу цього інциденту призначена служба перевірка, усі подробиці встановлює слідчо-оперативна група поліції.

“На даний час проводиться обстеження і підготовка укриття до ремонтних робіт. Підрядна організація зобовʼязується до ранку понеділка усунути наслідки аварії. Роботи проведуть за позабюджетні кошти”, - повідомили у КМВА.

Нагадаємо, у Києві відкрили кримінальне провадження через залишення людей у небезпеці під час ракетної атаки, коли охоронець школи не пустив до сховища дітей із собакою.

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