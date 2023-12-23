Обвалення стелі у шкільному бомбосховищі: у Києві перевірять усі укриття

У Києві перевірять усі укриття після обвалення стелі у шкільному бомбосховищі, в якому учні перечікували повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 23 грудня.

"Аварія в шкільному укритті Соломʼянського району не має повторитися. Безпека киян, а особливо дітей - одне з пріоритетних завдань для влади столиці! Тому я, як начальник Київської міської військової адміністрації, підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів", - написав Сергій Попко у Telegram.

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Ще від вчорашнього дня, за словами очільника КМВА, у місті в цілому і в кожному районі окремо створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (в тому числі стану інженерних мереж).

Комісіям поставлене завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати. "У разі виявлення недоліків – усунути в найкоротший термін", - наголосив Сергій попко.

"Щоденно триває системна робота щодо приведення в належний стан наявних укриттів, і забезпечення цілодобового та безперешкодного доступу до укриттів для цивільного населення", - зазначив очільник КМВА.

Що передувало

В одній зі шкіл Києва під час повітряної тривоги обвалилася стеля укриття, в якому перебували діти. Надзвичайна подія сталася у п'ятницю, 22 грудня.

Начальник КМВА пояснив, що у цьому шкільному укритті зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого затопило стелю і вона обвалилася. Тоді ніхто не постраждав.

“Стеля у цьому укритті типу “армстронг” - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі”, - пояснив Попко.

Відновлення шкільного укриття після аварії

Наслідки аварії в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району усунуті в повному обсязі.

"В першу чергу, завдяки безпосереднім діям керівництва району та підрядної організації, ремонтні роботи були виконані в максимально короткий строк. Тепер укриття для дітей повністю відновлено і функціонально придатне", - сказав Сергій Попко.

В укритті столичної школи прорвало трубу та обвалилася стеля

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