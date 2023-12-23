Обвалення стелі в укритті: київська школа фігурує у справі про можливі розкрадання (фото, відео)

Наслідки аварії в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району усунуті в повному обсязі.

Школа у Києві, де під час тривоги у сховищі обвалилася стеля, фігурує у справі щодо можливих розкрадань на ремонті укриттів.

Про це розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає hromadske.

Школа фігурує у провадженні щодо можливих розкрадань на ремонті укриттів

Речниця київської прокуратури пояснила, що є загальне кримінальне провадження щодо можливих розкрадань на ремонті укриттів у навчальних закладах району столиці. І школа, де сталась аварія, там теж фігурує.

"Зараз там (у школі - ред.) триває економічна експертиза. Тому ми не плануємо відкривати ще одне провадження, результати оглядів будуть долучені до вже наявного", — додала Максимець.

Відновлення шкільного укриття після аварії

Наслідки аварії в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району усунуті в повному обсязі.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 23 грудня.

"В першу чергу, завдяки безпосереднім діям керівництва району та підрядної організації, ремонтні роботи були виконані в максимально короткий строк. Тепер укриття для дітей повністю відновлено і функціонально придатне", - сказав він.

Що передувало

В одній зі шкіл Києва під час повітряної тривоги обвалилася стеля укриття, в якому перебували діти. Надзвичайна подія сталася у п'ятницю, 22 грудня.

Начальник КМВА пояснив, що у цьому шкільному укритті зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого затопило стелю і вона обвалилася. Тоді ніхто не постраждав.

“Стеля у цьому укритті типу “армстронг” - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі”, - пояснив Попко.

В укритті столичної школи прорвало трубу та обвалилася стеля

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