Обстріли Дарницького району Києва: внаслідок руйнування стін одного із будинків загинула місцева мешканка

Столичні прокурори спільно з поліцією розслідують злочини російської армії.

Органи столичної прокуратури у співпраці з працівниками Національної поліції та експертами продовжують фіксувати наслідки злочинної військової агресії з боку РФ на території Києва, зокрема обстріли Дарницького району.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва у складі слідчо-оперативних груп здійснюються активні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на фіксацію доказів воєнної агресії РФ проти мирних громадян та забезпечення дотримання прав постраждалих. Порушення російськими військовослужбовцями законів та звичаїв війни призвели до руйнування об’єктів цивільної інфраструктури Дарницького району, зокрема, житлових та приватних будинків, закладів освіти, адміністративних будівель. Пошкоджень завдано приватному транспорту", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що внаслідок руйнування стін одного із будинків загинула одна місцева мешканка.

За останній тиждень у межах низки розслідуваних кримінальних проваджень задля встановлення фактичних обставин, завданої фізичної та матеріальної шкоди, прокурори допитали 49 потерпілих та 37 свідків, спільно з поліцією та експертами провели 15 оглядів місць подій, скерували 12 запитів до державних установ та служб.

Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають.

"У зв’язку з цим, звертаємося до всіх мешканців Дарницького району міста Києва, життю, здоров’ю та майну яких було спричинено шкоду, повідомити про такі факти окружну прокуратуру за номером телефону: (044 ) 209-13-78. Боротьба з агресором та досягнення суворого покарання за наслідки його злочинних дій – наша головна спільна мета", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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