Ракетний обстріл телевежі у Києві: мовлення деяких телеканалів вдалось відновити

Частина телеканалів уже в ефірі.

Після обстрілу телевежі у Києві вдалось відновити мовлення кількох телеканалів.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зараз мовлять такі телеканали: UA Перший, Рада, 1+1 - Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна 24.