Обстріл телевежі російськими окупантами у Києві: п'ятеро людей загинуло, п'ятеро - постраждало (відео)

Загинули цивільні люди, які перебували біля телевежі.

Внаслідок влучання російських ракет у телевежу Києва загинуло, попередньо, п'ятеро людей, ще п'ятеро - постраждало.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало. Роботи тривають", - ДСНС України.

Ці люди прийшли вшанувати жертв Голокосту й там загинули самі. Про це сказав ведучий у прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

Український співак DZIDZIO на своїй сторінці в Instagram опублікував відео обстрілу та підписав допис: "Росія атакує телевежу у Києві. Росія обстрілює мирних людей".

Втрати росіян, які воюють проти України: