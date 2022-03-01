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Обстріл телевежі російськими окупантами у Києві: п'ятеро людей загинуло, п'ятеро - постраждало (відео)

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Обстріл телевежі російськими окупантами у Києві: п'ятеро людей загинуло, п'ятеро - постраждало (відео)

ДСНС України

Загинули цивільні люди, які перебували біля телевежі.

Внаслідок влучання російських ракет у телевежу Києва загинуло, попередньо, п'ятеро людей, ще п'ятеро - постраждало.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало. Роботи тривають", - ДСНС України.

Ці люди прийшли вшанувати жертв Голокосту й там загинули самі. Про це сказав ведучий у прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

Український співак DZIDZIO на своїй сторінці в Instagram опублікував відео обстрілу та підписав допис: "Росія атакує телевежу у Києві. Росія обстрілює мирних людей".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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